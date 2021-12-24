Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında varılan anlaşmaya göre Türk Hava Yolları çalışanları 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 60 oranında maaş zammı alacak. Yüzde 60 seviyesindeki maaş zammı 2021 yılının son 6 aylık enflasyon artış oranı üzerine ilave edilecek.

"GIPTA İLE BAKILAN BİR PERFORMANS SERGİLEDİK"



Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Pandemi bizim için karanlık bir tünele girmek gibiydi. Ancak biz o tünelin sonundaki ışığı yeniden göreceğimizden, yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğimizden emindik. Çünkü tüm çalışma arkadaşlarım daha önce olduğu gibi bu devasa krizde de ne denli büyük bir aile olduğumuzu fedakarlıkları ile bize gösterdi. Türk Hava Yolları’nı hep beraber daha iyiye taşımak için az kazandık ama çok çalıştık. Ailemizin çabası sayesinde pandemide küresel havayolu endüstrisinin gıpta ile baktığı bir performans sergiledik. İnanıyorum ki biz bir oldukça güçlenecek, güçlendikçe Türk Hava Yolları’nı daha yükseğe taşımaya devam edeceğiz. Maaş zamlarının ailemiz için hayırlı olmasını dilerim. Bu süreçte başta Sn. Başkan Ali Kemal Tatlıbal olmak üzere Ortaklığımızın geleceğini korumak için iş birliği içinde olan Hava-İş Sendikası’na da teşekkür ederim. Birlikte yükselmeye, bayrağımızı gururla taşımaya devam edeceğiz” dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DAİMA YANIMIZDA OLDU"

Zorlu günlerin ardından çalışanların refah seviyesini yeniden yükseltecek karara imza atan M. İlker Aycı sözlerine; “Sayın Cumhurbaşkanımız bu zorlu süreci bu kadar hızlı ve güçlü kalarak atlatmamızda büyük pay sahibidir. Zatıalileri gerek ulusal gerekse de uluslararası otoriteler ile temaslarımızda yol gösterici olarak hızlı aksiyon almamızı sağladı. Böylece gökyüzü ile daha hızlı sürede yeniden buluştuk, hızlı yükseldik. Daima yanımızda olan ve bugünkü refah seviyemize ulaşmamıza katkı sağlayan Sn. Cumhurbaşkanımıza Türk Hava Yolları ailemiz adına teşekkür ederim.” diyerek devam etti.

"FEDAKÂRLIKLARI PRİMLE ÖDÜLLENDİRİLECEK"

Gerçekleşen anlaşma kapsamında çalışanlar gösterdikleri fedakarlığın bir karşılığı olarak Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde ikramiyeye esas ücret üzerinden bir brüt maaş tutarında imza parası ve 8 Ocak 2022’de alınacak maaşlara ek olarak ikramiyeye esas ücret üzerinden bir brüt maaş tutarında prim alacak. Çalışanlar 2022 yılının ikinci altı ayında ise enflasyon + yüzde 5 oranında zam alacak. Detayları zaman içerisinde netleşecek olan toplu iş sözleşmesi 2023 yılı sonuna kadar geçerli olacak.