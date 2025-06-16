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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan yolcularına tanınan hakları 30 Hazirana kadar uzattı - İş-Yaşam Haberleri

        THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan yolcularına tanınan hakları 30 Hazirana kadar uzattı

        Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in İran'a saldırısı nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a gidecek yolculara tanınan ilave hakların 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 21:37 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:37
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        THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan yolcularına tanınan hakları 30 Hazirana kadar uzattı
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        Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerini etkileyen gelişmeler nedeniyle, 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenen biletler için 13-30 Haziran 2025 (dahil) tarihleri arasındaki uçuşlara kayıtlı yolcularımızın, 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."

        İlgili uygulamaların sadece THY tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı aktarılan duyuruda, bilet değişiklik ve iade işlemlerinin THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve acenteler aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.

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