Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Haberlerİş-Yaşam

Tereyağ üretiminde rekor

Türkiye'de tereyağ üretiminde 20,1 bin tonla son 10 yılın en yüksek ilk çeyrek verisine ulaşıldı.Bu yılın ilk çeyreğinde üretim, 2011'in aynı dönemine göre 2,1 katına çıktı

14.05.2020 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Tereyağ üretimi
AA

Türkiye'de tereyağ üretiminde, 20 bin 146 tonla son 10 yılın en iyi ilk çeyrek rakamı elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocakta 6 bin 770, şubatta 6 bin 251 ve martta 7 bin 125 ton tereyağ üretildi.

Böylece Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde tereyağ üretimi 2011'in ilk çeyreğine göre 2,1 katına çıkarak 20 bin 146 ton ulaştı. Söz konusu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2011'in ilk çeyreğinde 9 bin 477 ton tereyağ üretilmişti.

İNEK SÜTÜ VE PEYNİRİ ÜRETİMİ DE ARTTI

Bu dönemde toplanan inek sütü miktarında da artış görüldü. Bu yılın ilk çeyreğinde toplanan süt miktarı 2011'in ilk çeyreğine göre yüzde 42,8 artışla 2 milyon 477 bin 722 tona ulaştı. 2011'in ilk çeyreğinde 1 milyon 734 bin 817 ton inek sütü toplanmıştı.

İnek sütündeki artış, inek peyniri üretimine de yansıdı. Türkiye'de ocak ayında 58 bin 329 ton, şubatta 58 bin 87 ton ve martta 63 bin 700 ton inek peyniri üretildi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde 180 bin 116 ton inek peyniri üretilmiş oldu. Bu rakam 2011'in ilk çeyreğinde 119 bin 167 ton seviyesindeydi.

2020 ve 2011 yılı ocak, şubat, mart aylarında üretilen tereyağ, inek sütü ve inek peyniri miktarları (ton) ise şöyle:

Ürünler(ton)/aylar

Yıllar

ocak

şubat

mart

toplam

Tereyağ

2020

6.770

6.251

7.125

20.146

2019

6.404

6.061

7.037

19.502

2018

5.136

5.141

5.546

15.823

2017

5.244

5.187

6.125

16.556

2016

4.670

4.911

5.087

14.668

2015

4.152

3.801

4.665

12.618

2014

3.723

3.686

3.809

11.218

2013

3.534

3.563

3.699

10.796

2012

3.476

3.513

3.520

10.509

2011

2.733

3.074

3.670

9.477

Yıllar

ocak

şubat

mart

toplam

İnek Sütü

2020

806.748

792.381

878.593

2.477.722

2019

740.460

751.029

839.056

2.330.545

2018

850.091

814.357

916.867

2.581.315

2017

745.578

702.788

794.235

2.242.601

2016

750.402

752.218

834.329

2.336.949

2015

712.942

698.164

804.210

2.215.316

2014

708.555

681.866

788.988

2.179.409

2013

637.956

622.381

710.712

1.971.049

2012

634.578

631.521

715.190

1.981.289

2011

561.528

545.628

627.661

1.734.817

Yıllar

ocak

şubat

mart

toplam

İnek Peyniri

2020

58.329

58.087

63.700

180.116

2019

58.099

53.688

56.768

168.555

2018

60.001

56.325

64.582

180.908

2017

53.581

48.844

57.613

160.038

2016

50.976

50.885

56.494

158.355

2015

52.104

50.916

55.936

158.956

2014

48.660

48.673

53.616

150.949

2013

45.530

45.115

50.992

141.637

2012

43.171

44.644

47.373

135.188

2011

38.350

38.774

42.043

119.167

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Mükemmel patates kızartması yapmanın altın kuralı!
Mükemmel patates kızartması yapmanın altın kuralı!
DSÖ'den korkutan açıklama: Hiç kaybolmayacak
DSÖ'den korkutan açıklama: Hiç kaybolmayacak
Adımını atan lanetleniyor! Her şey 1940 yılında başladı
Adımını atan lanetleniyor! Her şey 1940 yılında başladı
'Oruç tutmuyor musunuz?' diye soracak olanlara…
'Oruç tutmuyor musunuz?' diye soracak olanlara…
Başakşehir’de vidanjör devrildi: 1 yaralı
Başakşehir’de vidanjör devrildi: 1 yaralı
Bursa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Küçük kızın feci ölümü!
Küçük kızın feci ölümü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X