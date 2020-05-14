AA

Türkiye'de tereyağ üretiminde, 20 bin 146 tonla son 10 yılın en iyi ilk çeyrek rakamı elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocakta 6 bin 770, şubatta 6 bin 251 ve martta 7 bin 125 ton tereyağ üretildi.

Böylece Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde tereyağ üretimi 2011'in ilk çeyreğine göre 2,1 katına çıkarak 20 bin 146 ton ulaştı. Söz konusu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2011'in ilk çeyreğinde 9 bin 477 ton tereyağ üretilmişti.

İNEK SÜTÜ VE PEYNİRİ ÜRETİMİ DE ARTTI

Bu dönemde toplanan inek sütü miktarında da artış görüldü. Bu yılın ilk çeyreğinde toplanan süt miktarı 2011'in ilk çeyreğine göre yüzde 42,8 artışla 2 milyon 477 bin 722 tona ulaştı. 2011'in ilk çeyreğinde 1 milyon 734 bin 817 ton inek sütü toplanmıştı.

İnek sütündeki artış, inek peyniri üretimine de yansıdı. Türkiye'de ocak ayında 58 bin 329 ton, şubatta 58 bin 87 ton ve martta 63 bin 700 ton inek peyniri üretildi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde 180 bin 116 ton inek peyniri üretilmiş oldu. Bu rakam 2011'in ilk çeyreğinde 119 bin 167 ton seviyesindeydi.

2020 ve 2011 yılı ocak, şubat, mart aylarında üretilen tereyağ, inek sütü ve inek peyniri miktarları (ton) ise şöyle:

Ürünler(ton)/aylar Yıllar ocak şubat mart toplam Tereyağ 2020 6.770 6.251 7.125 20.146 2019 6.404 6.061 7.037 19.502 2018 5.136 5.141 5.546 15.823 2017 5.244 5.187 6.125 16.556 2016 4.670 4.911 5.087 14.668 2015 4.152 3.801 4.665 12.618 2014 3.723 3.686 3.809 11.218 2013 3.534 3.563 3.699 10.796 2012 3.476 3.513 3.520 10.509 2011 2.733 3.074 3.670 9.477 Yıllar ocak şubat mart toplam İnek Sütü 2020 806.748 792.381 878.593 2.477.722 2019 740.460 751.029 839.056 2.330.545 2018 850.091 814.357 916.867 2.581.315 2017 745.578 702.788 794.235 2.242.601 2016 750.402 752.218 834.329 2.336.949 2015 712.942 698.164 804.210 2.215.316 2014 708.555 681.866 788.988 2.179.409 2013 637.956 622.381 710.712 1.971.049 2012 634.578 631.521 715.190 1.981.289 2011 561.528 545.628 627.661 1.734.817 Yıllar ocak şubat mart toplam İnek Peyniri 2020 58.329 58.087 63.700 180.116 2019 58.099 53.688 56.768 168.555 2018 60.001 56.325 64.582 180.908 2017 53.581 48.844 57.613 160.038 2016 50.976 50.885 56.494 158.355 2015 52.104 50.916 55.936 158.956 2014 48.660 48.673 53.616 150.949 2013 45.530 45.115 50.992 141.637 2012 43.171 44.644 47.373 135.188 2011 38.350 38.774 42.043 119.167