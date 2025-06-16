Teknosa, Kristal Elma’da 6 ödül birden kazandı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Reklamcılar Derneği’nin düzenlediği 37’nci Kristal Elma’da yaratıcı projeleriyle 6 ödül birden kazanma başarısı gösterdi. Teknosa, ‘101. Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi’ projesiyle ‘Tasarım’ ana bölümünde ‘UI & UX Tasarımı’ kategorisinde ‘Kristal’ ödülü kucaklarken, ‘Dijital’ ana bölümünde ‘Teknoloji Projeleri’ kategorisinde ‘Gümüş’ ve ‘Açık Hava’ ana bölümünde ‘Etkileşimli Açık Hava’ kategorisinde ‘Gümüş’ ödül kazandı.

25. YIL KAMPANYASI DA ÖDÜLLE TAÇLANDI

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Bu yıl 25. yılını kutlayan Teknosa, kalpleri ısıtan iletişim kampanyasıyla da ödüllere kavuştu. ‘Teknoloji Teknosa’da güzel, tam 25 yıldır’ diyen şirket, 25. yıl filmleriyle ‘Film’ ana bölümünde ‘Film Kampanyası’ kategorisinde ‘Gümüş’ ve ‘Film’ ana bölümünde ‘Kurumsal İmaj’ kategorisinde ‘Gümüş’ ödül elde ederken, televizyon ve radyo kampanyasıyla da ‘Radyo ve Ses’ ana bölümünde ‘Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar’ kategorisinde ‘Gümüş’ ödülün sahibi oldu.