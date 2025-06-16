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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Teknosa, Kristal Elma’da 6 ödül birden kazandı - Teknoloji Haberleri

        Teknosa, Kristal Elma’da 6 ödül birden kazandı

        e-ticaretin önde gelen firmalarından Teknosa, reklam ve pazarlama dünyasında yaratıcılığı ödüllendiren Kristal Elma'da '101.Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi' projesi ve 25. yıl filmleriyle 6 ödülün sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 15:36 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:36
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        Kristal Elma'da 6 ödül birden
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        Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Reklamcılar Derneği’nin düzenlediği 37’nci Kristal Elma’da yaratıcı projeleriyle 6 ödül birden kazanma başarısı gösterdi. Teknosa, ‘101. Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi’ projesiyle ‘Tasarım’ ana bölümünde ‘UI & UX Tasarımı’ kategorisinde ‘Kristal’ ödülü kucaklarken, ‘Dijital’ ana bölümünde ‘Teknoloji Projeleri’ kategorisinde ‘Gümüş’ ve ‘Açık Hava’ ana bölümünde ‘Etkileşimli Açık Hava’ kategorisinde ‘Gümüş’ ödül kazandı.

        25. YIL KAMPANYASI DA ÖDÜLLE TAÇLANDI

        Bu yıl 25. yılını kutlayan Teknosa, kalpleri ısıtan iletişim kampanyasıyla da ödüllere kavuştu. ‘Teknoloji Teknosa’da güzel, tam 25 yıldır’ diyen şirket, 25. yıl filmleriyle ‘Film’ ana bölümünde ‘Film Kampanyası’ kategorisinde ‘Gümüş’ ve ‘Film’ ana bölümünde ‘Kurumsal İmaj’ kategorisinde ‘Gümüş’ ödül elde ederken, televizyon ve radyo kampanyasıyla da ‘Radyo ve Ses’ ana bölümünde ‘Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar’ kategorisinde ‘Gümüş’ ödülün sahibi oldu.

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