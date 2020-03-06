07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ayşegül İldeniz
Ayşegül İldeniz, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise San Francisco State University’de dijital iletişimi üzerine tamamladı. Kariyerine 1998 yılında Intel’de Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden sorumlu Pazarlama Müdürü olarak başlayan İldeniz, aynı kuruluşta 2001-2004 yılları arasında Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2004-2013 yılları arasında, aynı kuruluşta Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin Başkanı olarak çalıştı ve aynı zamanda Intel’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2013-2016 yılları arasında Intel Yeni Teknolojiler Bölümü’nün Dünya Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Ayşegül İldeniz 2016 yılından bu yana ise Kaliforniya merkezli olan ve Avustralya, Singapur, Brezilya ve Birleşik Krallık'ta ofisleri bulunan küresel akıllı şebeke ürünleri sağlayıcısı Silver Spring Networks Global Operasyonlar Başkanlığı (COO) görevini yürütüyor. İldeniz ayrıca 2018 Mayıs ayından itibaren Eczacıbaşı Topluluğu’nda Yönetim Kurulu Üyesi.
Aylin Uysal
ABD'de en etkili 30 Türk kadından biri olarak gösterilen Aylin Uysal, teknoloji devi Oracle’da Kıdemli direktörü. Oracle'ın kullanıcı deneyimi (UX) tasarımlarının yönetiminden sorumlu olan Uysal, Oracle’dan önce bir diğer küresel yazılım devi SAP’ta çalıştı. ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan Aylin Uysal, University of Michigan, IESE Business School, Massachusetts College of Art’ta da eğitim aldı.
Bağlan Nurhan Rhymes
Dünyada milyonlarca kullanıcının internete güvenli erişimini sağlayan AnchorFree şirketinin kurucu ortağı Bağlan Nurhan Rhymes, aynı zamanda ABD’li şirketin dijitalden sorumlu üst düzey yöneticisi (CDO) olarak çalışıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Bağlan Nurhan Rhymes, ardından, Carnegie Mellon ve Notre Dame üniversitelerinde akademik eğitimini tamamladı. Bağlan Nurhan Rhymes’in kurduğu AnchorFree, yaratıcısı olduğu ve Türk internet kullanıcılarının da yakından bildiği VPN yazılımı HotSpot Shield’in de yaratıcısı.
Berna Ülman
1983-1987 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme okudu. 1995-2000 yılları arasında Koç Finansman’da çalışmasının ardından 2000 yılında uluslararası ödeme sistemleri ve teknolojileri kuruluşu Visa’daki kariyerine başladı. 2003-2007 arasında Visa Türkiye Genel Müdürü olan Ülman, ardından şirketin Güneydoğu Avrupa birimini başına getirildi. Berna Ülman Ocak 2020’de ise Visa’nın Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
Defne Tozan
1988 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1995 yılında IBM Türk’te çalışmaya başladı. O yıldan bu yana şirkette çeşitli pozisyonlarda görev alan Tozan, 2019’dan bu yana IBM Küresel Teknoloji Hizmetleri İş Birimi Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nden Sorumlu Genel Müdürü olarak çalışıyor.
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