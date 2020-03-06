Ayşegül İldeniz

Ayşegül İldeniz, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise San Francisco State University’de dijital iletişimi üzerine tamamladı. Kariyerine 1998 yılında Intel’de Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden sorumlu Pazarlama Müdürü olarak başlayan İldeniz, aynı kuruluşta 2001-2004 yılları arasında Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2004-2013 yılları arasında, aynı kuruluşta Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin Başkanı olarak çalıştı ve aynı zamanda Intel’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2013-2016 yılları arasında Intel Yeni Teknolojiler Bölümü’nün Dünya Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Ayşegül İldeniz 2016 yılından bu yana ise Kaliforniya merkezli olan ve Avustralya, Singapur, Brezilya ve Birleşik Krallık'ta ofisleri bulunan küresel akıllı şebeke ürünleri sağlayıcısı Silver Spring Networks Global Operasyonlar Başkanlığı (COO) görevini yürütüyor. İldeniz ayrıca 2018 Mayıs ayından itibaren Eczacıbaşı Topluluğu’nda Yönetim Kurulu Üyesi.