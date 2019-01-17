Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2018 Programı’nın sonuçları, 16 Ocak 2019 tarihinde, Kolektif House’ta gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Türkiye’de on üçüncü yılını tamamlayan programın bu yılki birincisi, 2013 yılında kurulan ve son dört yılda yüzde 27519’luk büyüme kaydeden EMFA Yazılım Danışmanlık oldu. Ödül töreninde Teknofix yüzde 14575’lik büyüme ile ikinci olurken, iyzico yüzde 7458 büyüme ile üçüncülüğü elde etti.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yarıştığı programda Hype, Teknoloji Özel Ödülü’nün sahibi olurken; “Büyükler Ligi” olarak anılan ve 2017 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon Euro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin, son dört yıldaki büyüme hızlarına göre kendi aralarında değerlendirildiği ‘BigStars’ kategorisinin kazananları ise; Aselsan, Innova ve Logo Yazılım oldu. Innova ayrıca, programın başladığı 2006 yılından bu yana Fast 50 listesine giren tek şirket olma özelliği taşıyor.

YURT DIŞINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Ciner Grup CIO’su ve IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun’un da katıldığı ödül töreninde açıklanan Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda yer alan şirketler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Fast 500 Programı’na da aday olacaklar.

Törende konuşan Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, “Teknolojinin bugün bizi getirdiği noktada sadece makinelerin, kullanılan araçların dijital olması yeterli değil…İhtiyacımız olan; zihinlerde yaşanacak bir dijital dönüşüm… Bugün, sıralamaya giren şirketler de yaptıkları iş kadar, iş yapış biçimleri ve zihniyetleriyle Türkiye’de dijital ekosistemin gelişmesinde lider bir rol üstleniyor. Ve biz inanıyoruz ki, bu şirketlerin yurt dışında ülkemizi gururla temsil edeceğine hep birlikte tanıklık edeceğiz” dedi.

Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda ilk 10’a giren şirketler