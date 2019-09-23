Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ziyaretçi akınına uğradı.



TEKNOFEST'i geçen sene 500 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl sayı 3 katını aşarak 1 milyon 750 bin kişi ziyaret etti.





