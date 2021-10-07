Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira verdi.

İhaleye 170 milyar 810 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.