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İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.