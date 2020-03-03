Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart Cuma günü saat 15.00'te Ankara'da İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.