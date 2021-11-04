Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 55 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.

İhaleye 141 milyar 705 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.