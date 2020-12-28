Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhaleye 109 milyar 390 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.