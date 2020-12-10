Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 30 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

İhaleye 55 milyar 950 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.