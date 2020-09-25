TCMB'den miktar yöntemiyle repo ihalesi

Merkez Bankası (TCMB) dün gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışı ardından yüzde 10.25 seviyesindeki politika faizinden miktar yöntemiyle repo ihalesi açtı.

İhalede tutar 5 milyar TL, vade 2 Ekim olarak belirlendi. TCMB 7 Ağustos'tan düne kadar politika faizinden fonlama sağlayan miktar yöntemli repo ihalelerini kullanmamıştı. Yerine faizin piyasada belirlendiği geleneksel yöntemli repo ihalelerine yönelmişti.

TCMB'nin ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla yüzde 11.69 seviyesinde bulunuyor.