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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan TBB Yönetim Kurulu ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan TBB Yönetim Kurulu ile görüştü

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:32
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        Karahan TBB Yönetim Kurulu ile görüştü
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        TCMB'den yapılan açıklamada, Karahan'ın TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle TCMB’nin İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde üç ayda bir yapılan mutat toplantı kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

        Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ile yurt içi makroekonomik görünümün ele alındığı belirtilen açıklamada, son dönemde yaşanan jeopolitik risklerin küresel piyasalara yansımalarının değerlendirildiği, bankacılık sektörüyle işbirliği içinde yürütülen çalışmaların finansal istikrarın sürdürülmesine katkısının vurgulandığı aktarıldı.

        Açıklamada, "Toplantı sonunda, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ile bankacılık sektörünün yakın işbirliği içinde çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Toplantı, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek şekilde son derece verimli ve yapıcı geçti" ifadelerine yer verildi.

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