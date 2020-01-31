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Bloomberg, Türkiye Bankalar Birliği ile bazı ücret ve komisyonları sınırlamak konusunda çalışma yaptığını bildirdi. Bir kaynak, söz konusu düzenlemeye ilişkin detayların gelecek haftalarda Finansal İstikrar Komitesi'nde tartışılacağını belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konuya dair bir açıklama yapmadı.

Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelirler 2019 itibariyle bankaların toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.