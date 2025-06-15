Tayvan, Çinli çip üreticileri Huawei ve SMIC'e ihracat yasağı getirdi

Tayvan Ekonomik İşler Bakanlığı, Huawei, SMIC ve bazı bağlı ortaklıklarını "Stratejik Yüksek Teknoloji Malları Varlık Listesi"ne eklediğini bildirdi.

Tayvanlı şirketlerin listedeki şirketlere kilit yarı iletken teknolojilerini içeren ürünleri ihraç etmesi yasaklanıyor.

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Tayvan'ın kararı, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik getirdiği benzeri kısıtlama ve yasaklara paralel bir uygulama niteliği taşıyor. ABD daha önce Huawei ve SMIC'i yaptırım listesine almıştı.

İki şirket, Huawei'in Mate 60 model akıllı telefonlarında kullanılan 7 nanometrelik bir çipi 2023'te piyasaya sürmüş, bu ABD'nin bu sektördeki kısıtlamalarının etkili olup olmadığının sorgulanmasına sebep olmuştu.

ABD çip sektöründe Çin'e yönelik kontrollerini arttırırken Tayvan şirketlerinin Huawei ve SMIC'in ilerlemelerinde rolü olduğu şüphesi nedeniyle, Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin ileri teknoloji işlemcilerin Çin ana karasına ihracatını durdurmasını istemişti.

Kanadalı entegre devre araştırma şirketi TechInsights, TSMC'nin ürettiği bir yapay zeka çipinin Huawei'in yapay zeka eğitim kartının parçasını oluşturduğunu tespit etmesi üzerine şirket Çin'e yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırmıştı.

Dünyanın en büyük çip üreticisi konumundaki TSMC'nin ABD'nin çip yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle 1 milyar dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.