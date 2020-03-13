Reuters

TAV Havalimanları toplam azami 200 milyon TL kaynak ayırarak 36.3 milyon adet hisseyi geçmeyecek şekilde hisse geri alımı yapacak.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, sözkonusu kararın, hisse değerinin şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle alındığı belirtildi.