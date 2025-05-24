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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TAV Havalimanlarına üst düzey atamalar - İş-Yaşam Haberleri

        TAV Havalimanlarına üst düzey atamalar

        TAV Havalimanları'nda Finans Grup Başkanı (CFO) görevine Karim Ben Salem, Finans Grup Başkan Yardımcılığı görevine ise Nazım Yaprak atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 01:03 Güncelleme: 24.05.2025 - 01:03
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        TAV Havalimanlarına üst düzey atamalar
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        TAV Havalimanları'nda yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın yönetim kadrosunda iki üst düzey atama yapıldı.

        TAV Havalimanları CFO görevine, Karim Ben Salem atandı. 30 Haziran'da görevinden ayrılacak TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO Burcu Geriş'ten görevi devralacak Ben Salem, aynı zamanda TAV Havalimanları Üst Yönetim Komitesinde yer alacak.

        TAV Havalimanları Finans Grup Başkan Yardımcılığı görevine ise Nazım Yaprak atandı. Halihazırda şirkette Hazine ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Yaprak, mevcut sorumluluklarını sürdürmeye devam edecek.

        ESCP Business School'dan 2011'de mezun olan Karim Ben Salem, kariyerine Fransa'da, tüketici ürünleri sektöründe birleşme ve satın alma danışmanı olarak başladı. İlk olarak Leonardo&Co'da, ardından Avrupa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale'de çalışan Ben Salem, 2016'da katıldığı Groupe ADP'de ise ilk olarak iş Planlama Müdürü; ardından Finansal Planlama ve Analiz Grup Başkanı görevlerini üstlendi. Bu görevine ek olarak Ben Salem, Groupe ADP'nin uluslararası iştiraklerinden sorumlu ADP International'da CFO'luğa da getirildi.

        İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ve Koç Üniversitesinde "Executive MBA" programını tamamlayan Nazım Yaprak, bir süre bankacılık sektöründe çalıştı. Yaprak, yaklaşık 20 yıldır TAV Havalimanları bünyesinde görev yapıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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