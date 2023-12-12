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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TAŞERONA KADRO 2023 SON DURUM! 90 bin taşerona kadro gelecek mi ve ne zaman verilecek? Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? - Merak Edilenler Haberleri

        Taşerona kadroda son durum: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek?

        Taşerona kadro son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sene müjdelenen 90 bin taşeron işçiye kadroda sona yaklaşıldı. 80 maddelik torba yasa teklifinin içinde taşerona kadro düzenlemesinin de olması bekleniyor. İşte taşerona kadro şartları ve son durum hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 09:03 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:03
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        • 1

          Kamuda çalışan 90 bin taşeron işçiye kadronun 2. yeni torba yasanın maddeleri arasında olacağı ön görülüyor. Taşerona kadronun torba yasası ile beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, taşerona kadro gelecek mi, ne zaman verilecek? İşte, 2023 taşerona kadroda son durum...

        • 2

          TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM

          Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

        • 3

          GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!

          En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        • 4

          "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

          Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

        • 5

          "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

          Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

        • 6

          TORBA YASA MECLİS'TE

          Taşerona kadronun torba yasada olması ön görülürken konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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