AA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Yıldırımelören Mahallesi Yeşilöz mevkiinde M.Ç., aralarında husumet olduğu öne sürülen amcasının evinin önüne gitti. M.Ç, çıkan tartışma üzerine pompalı tüfekle amcaları Mükerrem Ç. (30) ve İlhami Ç.'ye (40) ateş etti.

Yaralanan Mükerrem Ç. ve İlhami Ç., olay yerine sevk edilen ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İlhami Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.Ç.'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.