İngiltere'nin başkenti Londra’da 10 yıl sonra gerçekleştirilen konser öncesinde uzun kuyruklar oluştu. Megastar’ı izlemeye gelen gurbetçiler, gece boyunca Tarkan’ın şarkılarıyla coştu.

20.30’da sahneye çıkan Tarkan, iki saatlik performansının ardından, hızlıca özel aracına binerek otelinin yolunu tuttu. Instagram'da yayınladığı video ile hayranlarına teşekkür eden Megastar, sahneden ise "Bu buluşmaları 10 yıl da bir değil, hep yapalım. Çok özlemişim sizleri" diyerek İngiltere’de yaşayan gurbetçilerle hasret giderdi.