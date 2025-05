Take Off İstanbul 2025’e ön kayıtlar başladı - Teknoloji Haberleri

Take Off İstanbul 2025’e ön kayıtlar başladı - Teknoloji Haberleri

Take Off İstanbul, teknoloji ve girişimcilik ekosistemini bir araya getiren önemli bir etkinlik olarak, 10-11 Aralık 2025’te İstanbul Fuar Merkezi’nde sekizinci kez kapılarını açacak. Her yıl dünya genelinden binlerce başvuru alan etkinlik, girişimleri yatırımcılar, kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşturuyor. Girişimler için ön kayıtlar açıldı; Haziran’da başlayacak bilet satışlarında erken kayıt indiriminden yararlanmak isteyenler şimdiden yerini ayırabilir.

GİRİŞİMLER İÇİN TANITIM VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

REKLAM advertisement1

Take Off İstanbul, girişimlere ürün ve hizmetlerini tanıtma olanağı sunuyor. Etkinlikte girişimler, stant açarak potansiyel müşteriler ve yatırımcılarla doğrudan iletişim kurabiliyor. Büyüme aşamasındaki girişimler Ana Sahne’de, erken aşama girişimler ise Girişim Sahnesi’nde sunum yaparak kendilerini gösterme şansı buluyor. Bunun yanı sıra, yerli ve yabancı yatırımcılarla birebir görüşmeler, teknoloji liderleriyle bağlantı kurma ve küresel medyada görünürlük gibi fırsatlar sunuluyor. Etkinlik, yıl boyunca süren iş birlikleri ve yatırım görüşmeleri için bir platform sağlıyor.

TAKE OFF İSTANBUL 2024’ÜN BAŞARILARI 2024’te Take Off İstanbul, 65 sponsor ve partnerin desteğiyle düzenlendi. Etkinlik, 15 binden fazla ziyaretçiyi, 23 ülkeden 250 teknoloji girişimini ve 25 ülkeden 125 uluslararası yatırımcıyı buluşturdu. Toplamda 1,5 milyar dolarlık fon yöneten yatırımcılarla yapılan görüşmelerde, 4 girişim 1 milyon dolar yatırım aldı. Panellerde yapay zeka, dijital dönüşüm ve ileri teknolojiler ele alınırken, Meta, SpaceX, Samsung ve Axiom Space gibi şirketlerin temsilcileri teknoloji dünyasının geleceğini tartıştı. 2025’TE DAHA BÜYÜK BİR ETKİNLİK Take Off İstanbul 2025, 500’den fazla girişim ve 200’den fazla yatırımcının katılımıyla düzenlenmeyi hedefliyor. Girişimler, ön kayıt formunu doldurarak resmi kayıtlar açıldığında haberdar olabilir ve sınırlı sayıda girişime sunulan erken kayıt indiriminden yararlanabilir.