Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tahliye edildi! İki bisikletçiyi öldürmüştü | Son dakika haberleri

        Tahliye edildi! İki bisikletçiyi öldürmüştü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisikletli gruba çarpıp turizmciler 47 yaşındaki Özgür Alkan ve 42 yaşındaki İlker Muallim'in ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü 70 yaşındaki Ali Tuncay, iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık Tuncay'ın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 18:40 Güncelleme: 22.09.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahliye edildi! İki bisikletçiyi öldürmüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fethiye ilçesinde, geçen 17 Nisan'da Fethiye- Muğla kara yolu Göcek Mahallesi yakınlarında, Ali Tuncay'ın yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı. Bisikletliler yola savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fethiye'de turizm sektöründe paraşüt ve dalış organizasyon işleriyle uğraşan Alkan ve turizmci Muallim kurtarılmadı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Tuncay, bir gün sonra tutuklandı.

        Soruşturmanın ardından otomobil sürücüsü Ali Tuncay hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Tuncay ve tarafların avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık Tuncay, "Adil bir karar bekliyorum. Kazada olası bir kastım olmadı" dedi.

        REKLAM

        Verilen 5 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanık Tuncay'ı 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları göz önünde bulunduran heyet, cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme ayrıca Tuncay'ın 2 yıl 6 ay süreyle sürücü belgesine el konulmasına hükmetti. Ardından tutuklu sanık Tuncay'ın adli kontrol şartı ile tahliyesine de karar verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa