Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? 'SURGY' kaç lot verdi?
Sur Yapı çatısı altında faaliyetini sürdüren Sur Tatil Evleri GYO 49,18 TL hisse fiyatıyla 7-8 Aralık tarihinde halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından yatırımcılar, Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Toplamda 45 milyon adet lot dağıtımının yapılacağı halka arzda kişi başına düşen lot sayısı merak konusu oldu. İşte Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 'SURGY' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
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Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sur Tatil Evleri GYO halka arzında payların %80’i yurt içi bireysel yatırımcılara ve %20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği belirtildi. Peki, "Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 'SURGY' kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları...
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SUR TATİL EVLERİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz kapsamında 7-8 Kasım tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Sur Tatil Evleri halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SUR TATİL EVLERİ KAÇ LOT VERDİ?
Sur Tatil Evleri halka arzında talep toplama işlemleri sona 8 Aralık itibarıyla sona erdi. Lot dağıtım sayıları halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Halka arz sonuçlarının açıklaması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Payların %80’i yurt içi bireysel yatırımcılara ve %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Buna göre olası bireysel katılıma göre dağıtılacak pay miktarı şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 18 lot (885 TL)
2,5 milyon katılımcı: 14 lot (688,5 TL)
3 milyon katılımcı: 12 lot (590 TL)
3,2 milyon katılımcı: 11 lot (541 TL)
3,5 milyon katılımcı: 10 lot (492 TL)
4 milyon katılımcı: 9 lot (442 TL)
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SUR TATİL EVLERİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Sur Tatil Evleri'nin önümüzdeki haftadan itibaren borsada işlem göremesi bekleniyor. Tarih netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
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SUR TATİL EVLERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Sur Tatil Evleri katılım endeksine uygun olarak halka arz olacak.
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SUR TATİL EVLERİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Sur Tatil Evleri halka arz hisse fiyatı 49,18 TL'den satıldı. Pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak ve talep için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanılacak.
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