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Sur Tatil Evleri GYO, halka arz oluyor. Sur Yapı, 9,8 milyar TL’lik portföy büyüklüğüne sahip olan Sur Tatil Evleri GYO ile sermaye piyasalarına adım atıyor. Sur Yapı’nın turizm yatırımlarının içerisinde bulunduğu Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzı Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Sur Tatil Evleri GYO için, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığı ile 7 - 8 Aralık tarihlerinde talep toplanacak.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı’nın gayrimenkul sektöründe sahip olduğu 30 yılı aşkın deneyimini, perakende ve enerji sektöründeki projelerinden sonra Sur Tatil Evleri GYO’ya taşıdıklarını ifade ederek, “Sur Tatil Evleri GYO, Sur Yapı’nın turizm yatırımlarını içerisinde bulunduruyor. Diğer sektörlerden farklı olarak Sur Tatil Evleri GYO, mevzuat kaynaklı olarak sektöre giriş bariyerinin yüksek olması ve dolayısıyla rekabetin az olmasıyla benzersiz bir yatırım aracı. Kredi borcunun olmaması da bu özelliğini destekliyor. Sur Yapı’nın kıymetli bir iştiraki olması sebebiyle de arkasındaki güçlü marka desteği bulunuyor. Sur Yapı olarak son 5 yılda 14 bin konut üreterek insanlarımızın konut edinmesine destek olduk. Sur Tatil Evleri GYO, yatırımının tamamlanmasının ardından yüksek nakit fazlası oluşturacak ve bu kaynakta hem yeni projelere hem de finansman ve yatırım durumuna bağlı olarak temettü dağıtımına imkân verecek’’ dedi.

Elmas, “Haziran 2023 tarihli değerleme raporuna göre 9,8 milyar TL portföy büyüklüğü bulunan Sur Tatil Evleri GYO ile portföyümüzü genişleterek yolumuza halka açık, kurumsal ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir şirket olarak devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Sur Tatil Evleri GYO paylarının fiyatı yüzde 20,05 halka arz iskontosu ile 49,18 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek 45 milyon TL nominal değerli paylarının yüzde 80’i yurtiçi bireysel yatırımcılara ve yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Buna göre halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,2 milyar TL, halka açıklık oranı da yüzde 26,87 olarak öngörülmekte. Sur Tatil Evleri GYO payları aynı zamanda Borsa İstanbul’da Katılım Endeksi’ne de dahil edilecek.

Sur Tatil Evleri GYO’nun şu anda faaliyet gösteren GYO’lardan farklılaşan bir ürün portföyü ortaya koyduğunu anlatan Elmas, “Sur Tatil Evleri GYO, inovatif bir iş modeli geliştirdi. Paylaşım ekonomisi esasıyla geliştirilen bu model yatırımcısına ömür boyu hesaplı tatil imkânı sunarken tapulu olması ile satılabiliyor ve kiraya verilebiliyor. Tapulu bir yatırım olduğu için nesiller boyu kullanılabilen bu ürün, gayrimenkul özelliğiyle de kendine yapılan yatırımın gün geçtikçe değerlenmesini sağlıyor” diye konuştu.