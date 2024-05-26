Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi?
2023-2024 Süper Lig sezonu 26 Mayıs Pazar günü sona erdi. Ligde kupaya uzanan takım Galatasaray olurken, düşen takımlar belli oldu. Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi veren takımlarla kıran kırana mücadelelere sahne olan Süper Lig'de, öne çıkan detayları haberimizde derledik. İşte 2023-2024 sezonu ligden düşen ve Süper Lig'e yükselen takımlar...
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Süper Lig'de bir sezonun daha sonuna gelindi. 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray olurken, lige veda eden takımlar netlik kazandı. Son ana kadar şampiyon ve düşen takımların belli olmadığı ligde son hafta sürpriz sonuçlar yaşandı. Peki, "Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi?" İşte ligden düşen takımlar...
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SÜPER LİG’DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?
2023-2024 sezonu Süper Lig'de toplamda 4 takım düşecek.
İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük ve Ankaragücü ligden düşen takımlar oldu.
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SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?
1. Lig’den Süper Lig’e yükselen 2 takım belli oldu. Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Göztepe ise normal sezonu 2. tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi.
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Süper Lig’e çıkacak son takım Sakaryaspor - Bodrumspor arasında oynanacak play-off maçının ardından belli olacak. Sakaryaspor - Bodrumspor finali 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak.