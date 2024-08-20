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        Haberler Gündem Güncel Sulama kanalına giren 2 kardeş kayıp | Son dakika haberleri

        Sulama kanalına giren 2 kardeş kayıp

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kardeş kayboldu. Dalgıç polislerin kanalda 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:52
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          Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Büyüktürbe Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren 12 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf ve 16 yaşındaki İsa Hamadi kardeşler bir süre sonra akıntıya kapıldı.

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          Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.

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          Dalgıç polislerin kanalda 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor.

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          Kayıp kardeşlerin yakınları ise umutla gelecek iyi haberi bekliyor.

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