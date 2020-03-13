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Pegasus'un yolcu sayısında şubat ayında yükseliş yaşandı. Firmanın KAP'a bildirdiği verilere göre şubat ayında yolcu sayısı bir önceki yılın şubat ayına oranla yüzde 7.9 artarak 2.33 milyona ulaştı. Yolcu sayısı şubatta yıllık, iç hatlarda yüzde 2.5 arttı, dış hatlarda ise yüzde 15.1 yükseldi.

İLK İKİ AYDA DOLULUK ORANI ARTTI

Ocak-Şubat döneminde de yine önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9'luk artışla 4.91 milyon yolcuya ulaşıldı. Şubat ayında Pegasus uçuşlarındaki doluluk oranı geçen yılın şubat ayına göre hafif bir düşüşle yüzde 87.7 oldu. Yılın ilk iki ayında ise doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2.3 puan artarak yüzde 88.8'e ulaşmıştı.

KAZA ETKİLEMEDİ

5 şubatta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir Pegasus uçağı pisten çıkmış ve kazada 3 kişi yaşamını yitirmişti. Bu sebeple firmanın şubat ayı trafik verileri merakla bekleniyordu. Trafik verileri kazanın yolcu sayısında düşüşe yol açmadığını gösterdi.