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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Şubat ayı enflasyon beklentisi anketi: TÜİK 2024 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Şubat ayı enflasyon beklentisi anketi yayımlandı! 2024 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Şubat ayı enflasyon beklentisi tahmini araştırılıyor. Enflasyon oranı rakamları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. Milyonlar "2024 Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına kilitlendi. İşte, Şubat ayı enflasyon beklentisi anketine dair son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 19:31 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:31
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        • 1

          Şubat ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96 oldu. İşte, 2024 Şubat ayı enflasyon beklenti tahmini anketi ile ilgili detaylar...

        • 2

          TÜRİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          2024 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

          Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

        • 4

          Yıllık Enflasyon Beklentileri

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşmiştir.

        • 5

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 59,99 olasılıkla yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 16,76 olasılıkla ise yüzde 40,00-44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 66,67'sinin beklentilerinin yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 40,00-44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 6

          24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00-30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33'ünün beklentilerinin yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 46,67‘sinin beklentilerinin yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00-30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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