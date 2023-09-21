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        Haberler Gündem Eğitim Step İklimi Nedir, Nerelerde Görülür? Step İklim Tipi Özellikleri

        Step iklimi nedir, nerelerde görülür? Step iklim tipi özellikleri

        Bir yerin denizden olan uzaklığına, sahip olduğu yüksekliğe ve enlem derecesine göre farkı türlere ayrılan iklimler; yağış, sıcaklık, basınç, nem ya da rüzgâr gibi faktörlerin uzun süreler boyunca gözlemlenmesi ve bu değerlerin ortalamaların alınması ile belirlenmektedir. Sıcak kuşak iklimleri, soğuk kuşak iklimleri ve ılıman kuşak iklimleri olarak 3 temel türe ayrılan iklimler, tüm bu değişkenlere bağlı olarak kendi içlerinde de altı iklim tiplerine ayrılmaktadırlar. Peki, bu iklim tiplerinden bir tanesi olan step iklimi nedir ve nerelerde görülür? Step iklimi özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:35
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        Step iklimi nedir, nerelerde görülür?
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        Yarı kurak iklim olarak da isimlendirilen step iklim, bir geçiş iklimidir ve ağırlıklı olarak orta kuşakta yer alan karaların iç kesimlerinde görülür? Peki step iklimi yağış rejimi ve toprak tipi nedir? Step iklim tipi nasıldır? İşte, tüm detaylar…

        Step İklimi Nedir?

        Ilıman kuşak iklimlerinden bir tanesi olan step iklimi; genel olarak orta kuşakta yer alan kıtaların iç kesimlerinde yani denize uzak olan bölgelerinde görülen bir iklim tipidir. Hem kışların hem de yazların olması gereken zamandan daha erken geldiği bu iklim türünde yaz ayları oldukça sıcak geçerken, kış ayları ise olabildiğince soğuktur. Kurak özellikleri göstermesi sebebiyle yarı kurak iklim olarak da adlandırılan step ikliminde yıllık yağış miktarları ise 300 ile 400 mm seviyesindedir.

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        Bir geçiş iklimi olan step iklimde, yıllık sıcaklık farkları ise 15 ile 30 santigrat derece arasında değişmektedir. Kış ayları oldukça soğuk olduğu için don olaylarının da sık olarak rastlandığı bu iklim tipinde hâkim olan bitki örtüsü ise bozkırdır.

        Step İklimi Özellikleri

        • Ilıman kuşak iklimleri arasında yer alan step iklimi; orta kuşakta yer alan kıtaların denizlerden uzak olan iç kısımlarında görülmektedir.
        • Yıllık yağış miktarının 300 – 400 mm seviyesinde olduğu bu iklim tipinde en fazla yağış, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde görülmektedir.
        • Soğuk geçen kış aylarında kar yağışları ve don olayları çok sık yaşanmaktadır. Bu iklim türünde kar yağışının yerde kalma süresi ise 20 ile 45 gün arasında değişmektedir.
        • Step iklimin görüldüğü yerlerde hem yaz hem de kış mevsimi olması gerekenden daha erken gelmektedir.
        • Bu iklim türünde görülen bitki örtüsüne bozkır adı verilmektedir. İlkbaharda gerçekleşen yağışlarla yeşeren bozkırlar, yaz aylarının başında ise kurumaktadırlar.
        • Step ikliminde yıllık sıcaklık farkları oldukça fazladır.
        • Yıllık yağış miktarlarına bağlı olarak bu iklimin görüldüğü alanlarda akarsuların rejimleri oldukça düzensizdir.
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        Step İklimi Nerelerde Görülür?

        Kıtaların denizlere uzak olan iç kesimlerinde görülen step iklimi özellikle Orta Asya coğrafyası, Amerika kıtasının orta bölümleri gibi alanlarda sıklıkla görülmektedir. Çoğunlukla etrafı dağlarla çevrelenmiş olan ve bu sebep deniz etkisinin görülmediği bölgelerde görülen step iklimine, Türkiye’de ise İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde rastlanmaktadır.

        Step İklimi Yağış Rejimi

        Yıllık yağış rejiminin yaklaşık 400 mm seviyesinde olduğu ve yağışların neredeyse tamamının ilkbahar ve yaz aylarında görüldüğü step ikliminde, yağış rejimleri oldukça düzensizdir. Yağış rejimindeki bu düzensizlik aynı zamanda bu iklimin görülmekte olduğu coğrafyalardaki akarsuların rejimlerine de yansımaktadır.

        Step İklimi Toprak Tipi

        Step iklimin hâkim olduğu yörelerde kahverengi ve kestane rengi bozkır toprakları görülmektedir. Bozkır bitki örtüsünün altında yer alan bir toprak olan kahverengi ve kestane rengi topraklar, humus yönünden ise çok fazla zengin değillerdir. Özellikle tahıl tarımına uygun olması ile bilinen bu topraklar üzerinde yetişen mini boydaki otlar ise küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yer tutmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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