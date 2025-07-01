Sosyal medyada siber dolandırıcılık alarmı

BU YÖNTEMLERE DİKKAT!

• Sahte Doğrulama Tuzakları: WhatsApp gibi uygulamaların resmi arayüzlerini taklit eden sahte siteler, kullanıcıları telefon numarası ve Doğrulama kodu girmeye yönlendiriyor. Kaspersky’ye göre, bu bilgileri ele geçiren siber suçlular, hesapları ele geçirerek sahte mesajlar gönderebiliyor veya gizli bilgilere erişebiliyor.

• Takipçi ve Premium Özellik Vaatleri: Instagram gibi platformlarda, ücretsiz takipçi veya premium özellikler sunan sahte siteler, kullanıcıları giriş bilgilerini paylaşmaya ikna ediyor. Bu bilgilerle hesaplar ele geçiriliyor ve karanlık internette satılıyor ya da başka dolandırıcılıklar için kullanılıyor

• Sahte TikTok Mağazaları: TikTok’un ürün satış özelliği TikTok Shop, dolandırıcıların radarında. Kaspersky, sahte mağaza siteleriyle satıcıların ve kullanıcıların giriş bilgilerinin çalındığını rapor ediyor

• Sahte Güvenlik Bildirimleri: Facebook gibi platformlardan geliyormuş gibi görünen sahte uyarılar, kullanıcıları oltalama sitelerine yönlendiriyor. Kaspersky uzmanları, bu siteler aracılığıyla hesapların ele geçirildiğini ve dolandırıcılık, şantaj veya zararlı içerik yayma gibi amaçlarla kullanıldığını belirtiyor