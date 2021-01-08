Trump yemin törenine katılmayacak!

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Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Trump, Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı törene katılıp katılmayacağına ilişkin sorulara açıklık getirdi. Trump, paylaşımında, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım." ifadesini kullandı.

ABD'de dört yılda bir 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri sonrasında kazanan aday -eğer halihazırda başkan değilse- 20 Ocak'taki yemin törenine kadar Seçilmiş Başkan sıfatını taşıyor ve yemin töreninde mevcut başkanın Beyaz Saray'la ilişkisi kalmaz. Geleneksel olarak, mevcut başkan Seçilmiş Başkan'ın yemin törenine katılıyor.

SON 100 YILDA 3. BAŞKAN

ABD tarihinde birkaç istisna mevcutken, 20. yüzyıldan bugüne yemin törenine sadece Woodrow Wilson ve Richard Nixon katılmadı. Wilson 1921 yılındaki yemin törenine sağlık sebepleri nedeniyle katılamazken, Nixon 'Watergate skandalı' nedeniyle istifa etmesinden dolayı törene katılmamıştı.

Trump'ın 2016'daki yemin törenine önceki başkan Barrack Obama ve eşi de katılmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat Parti adayı Joe Biden'a kaybetmesi sonrası seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve oy hırsızlığı yapıldığını iddia eden Trump, birçok kritik eyalette dava açmış; ancak seçimin sonucunu değiştirecek bir hata bulunamamıştı.

6 Ocak'ta başkent Washington DC.'de bir miting düzenleyen Trump, "Biz Başkan olacağız" demiş ve sonrasında mitinge katılan taraftarları Kongre'yi basmıştı.

5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralananların olduğu olaylardan sonra Trump herkesin barışçıl bir şekilde evine dönmesini istediği bir video yayınlamış, Joe Biden ise Kongre'yi basanların protestocu değil; 'yerli terörist' olduğunu söylemişti.

'TRUMP'IN AZLEDİLMESİ' ÇAĞRILARI

Destekçilerinin Çarşamba günü Biden'ın başkanlığının tescili için toplanan Kongre'ye saldırması sonrası, Trump'ın görevden alınmasına ya da azledilmesine yönelik çağrılar artmıştı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkan Vekili Katherine Clark, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve hükümet üyeleri Trump'ı Anayasa'nın 25. maddesinde tarif edilen yetkiyle görevden alma yoluna gitmedikleri takdirde, gelecek hafta azil süreci başlatabileceklerini söyledi.

PELOSİ'DEN TOPLANTI SİNYALİ

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi de daha önce, eğer Başkan Yardımcısı Mike Pence, Anayasa'nın 25. maddesine dayanarak Başkan'ı görevden almaz ise Trump'a karşı yeni bir azil süreci başlatmak üzere Meclis'i toplantıya çağırabileceğinin işaretini vermişti.

BİDEN 20 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmıştı. Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenecek törenle görevine başlayacak.