Trump yemin törenine katılmayacak!

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Trump, Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı törene katılıp katılmayacağına ilişkin sorulara açıklık getirdi. Trump, paylaşımında, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım." ifadesini kullandı.
ABD'de dört yılda bir 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri sonrasında kazanan aday -eğer halihazırda başkan değilse- 20 Ocak'taki yemin törenine kadar Seçilmiş Başkan sıfatını taşıyor ve yemin töreninde mevcut başkanın Beyaz Saray'la ilişkisi kalmaz. Geleneksel olarak, mevcut başkan Seçilmiş Başkan'ın yemin törenine katılıyor.
SON 100 YILDA 3. BAŞKAN
ABD tarihinde birkaç istisna mevcutken, 20. yüzyıldan bugüne yemin törenine sadece Woodrow Wilson ve Richard Nixon katılmadı. Wilson 1921 yılındaki yemin törenine sağlık sebepleri nedeniyle katılamazken, Nixon 'Watergate skandalı' nedeniyle istifa etmesinden dolayı törene katılmamıştı.
Trump'ın 2016'daki yemin törenine önceki başkan Barrack Obama ve eşi de katılmıştı.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat Parti adayı Joe Biden'a kaybetmesi sonrası seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve oy hırsızlığı yapıldığını iddia eden Trump, birçok kritik eyalette dava açmış; ancak seçimin sonucunu değiştirecek bir hata bulunamamıştı.
6 Ocak'ta başkent Washington DC.'de bir miting düzenleyen Trump, "Biz Başkan olacağız" demiş ve sonrasında mitinge katılan taraftarları Kongre'yi basmıştı.
5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralananların olduğu olaylardan sonra Trump herkesin barışçıl bir şekilde evine dönmesini istediği bir video yayınlamış, Joe Biden ise Kongre'yi basanların protestocu değil; 'yerli terörist' olduğunu söylemişti.
'TRUMP'IN AZLEDİLMESİ' ÇAĞRILARI
Destekçilerinin Çarşamba günü Biden'ın başkanlığının tescili için toplanan Kongre'ye saldırması sonrası, Trump'ın görevden alınmasına ya da azledilmesine yönelik çağrılar artmıştı.
Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkan Vekili Katherine Clark, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve hükümet üyeleri Trump'ı Anayasa'nın 25. maddesinde tarif edilen yetkiyle görevden alma yoluna gitmedikleri takdirde, gelecek hafta azil süreci başlatabileceklerini söyledi.
PELOSİ'DEN TOPLANTI SİNYALİ
Temsilciler Meclisi'nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi de daha önce, eğer Başkan Yardımcısı Mike Pence, Anayasa'nın 25. maddesine dayanarak Başkan'ı görevden almaz ise Trump'a karşı yeni bir azil süreci başlatmak üzere Meclis'i toplantıya çağırabileceğinin işaretini vermişti.
BİDEN 20 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmıştı. Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenecek törenle görevine başlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!