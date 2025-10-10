Habertürk
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Sakarya'da göreve giden 2 jandarma şehit oldu

        Sakarya'da göreve giden 2 jandarma şehit oldu

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde göreve giden sivil jandarma aracıyla karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 jandarma personeli şehit olurken, diğer araçtaki iki kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 13:20 Güncelleme: 10.10.2025 - 15:51
        2 jandarma şehit oldu
        Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otoyol üzerindeki köprüde sivil jandarma aracı ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazanın ardından yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

        Kaza, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden geçen Vakıf Köprüsü’nde meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen araç ile otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar hurdaya döndü.

        Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sivil jandarma personeli oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sebebi ile bölgede ulaşım her iki yönlü trafiğe kapandı.

        Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'daki kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

