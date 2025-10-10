Sahte e-imza soruşturmasında 23 tutuklama

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik incelemeler sonucunda yasa dışı yollarla üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine başsavcılık, 1'i yönetici, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltı kararı vermişti. Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alınmıştı.