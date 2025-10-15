Habertürk
        Son dakika: Prof. Dr. Handan İnci hayatını kaybetti

        Prof. Dr. Handan İnci hayatını kaybetti

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 15:30 Güncelleme: 15.10.2025 - 16:36
        Türk edebiyatı araştırmaları ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan ve bir süredir kanser tedavisi gören Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre görevini sürdürdüğü MSGSÜ'nün 138 yıllık tarihindeki ilk kadın rektörü unvanını taşıyan Elçi, 1964'te dünyaya geldi.

        Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1984'te mezun olan Elçi, akademik kariyerine, hayatının sonuna kadar hizmet edeceği MSGSÜ'de 1985 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. MSGSÜ'de yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Elçi, 2007'de profesör unvanını aldı.

        TANPINAR ÇALIŞMALARINA ÖMRÜNÜ ADADI

        Prof. Dr. Handan İnci Elçi, akademik hayatı boyunca modern Türk Edebiyatı alanında derinlemesine çalışmalar yürüttü. Özellikle, Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı titiz ve kapsamlı araştırmalarla tanınan Elçi, Tanpınar'ın daha önce yayımlanmamış mektuplarını, günlüklerini ve notlarını gün yüzüne çıkararak edebiyat dünyasına kazandırdı.

        "Tanpınar'ın Mektupları", "Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa" ve "Şiire Ses Veren Roman: Huzur" adlı eserleriyle, Tanpınar külliyatının en önemli uzmanlarından biri olarak kabul edilen yazar, 2015'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin kurulmasına öncülük ederek bu alandaki çalışmaların kurumsallaşmasını sağladı.

        MSGSÜ'NÜN İLK KADIN REKTÖRÜ OLDU

        Elçi, bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerinin ardından 2019'da MSGSÜ Rektörlüğüne atandı.

        Rektörlük göreviyle Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından birinin tarihindeki ilk kadın rektör olarak tarihe geçen Elçi, görevi boyunca üniversitenin sanatsal ve akademik gelişimine yönelik önemli projelere imza attı.

        Prof. Dr. Elçi, Tanpınar'ın yanı sıra Safiye Erol gibi yazarların eserlerini de yayına hazırlayarak deneme kitaplarını okurla buluşturdu.

        Edebiyata ve akademik hayata yaptığı katkılar dolayısıyla 2021'de Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Handan İnci Elçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elçi'nin cenazesi Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

        Handan İnci Elçi ayrıca, "Tanpınar'ın Mektupları, Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa, Ahmet Hamdi Tanpınar: 'Bir Gül Bu Karanlıklarda', Cevdet Kudret'e Mektuplar, Şiire Ses Veren Roman: Huzur, Safiye Erol Kitabı, Ciğerdelen (Safiye Erol), Edebiyat ve Sair, Işığa Tutunmak." adlı eserlere de imza attı.

