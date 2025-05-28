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        Haberler Ekonomi Para Papara'dan ilk açıklama - Para Haberleri

        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama

        TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme kuruluşu Papara en kısa sürede tüm hizmetlerine eksiksiz şekilde ulaşılması için çalışıldığını bildirdi. Kullanıcılar dünden bu yana hesaplarına erişimde ve para transferinde aksaklıklar yaşarken TCMB önlem amaçlı olarak platformda günlük işlem limiti getirildiğini duyurmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:39
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        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
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        Yasadışı bahis soruşturması sebebiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme şirketi Papara, uygulamasında yaşanan sıkıntıların üzerine açıklamada bulundu.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

        6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

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        Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."

        TCMB DÜN GÜNLÜK LİMİT GETİRİLDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİ

        Papara'ya kayyum atanmasının ardından dün kullanıcılar hesaplarına erişimde aksaklık yaşamış ve hesaplarındaki paraları transfer edememişti. Bu durum endişe yaratırken konuyla ilgili olarak TCMB'den dün şu açıklama yapıldı:

        "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

        İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

        6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

        TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir."

        KURUCUSU GÖZALTINDA

        Dün sabah Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın arasında olduğu 13 şüpheli hakkında “yasa dışı bahis” soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu

        8 şirkete el konularak kayyum atandı. Savcılığın bilgi notunda, Papara Elektronik Para A.Ş. ile yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olunduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini bu sistem üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlatıldı.

        5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğunu belirterek, "Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu" dedi

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