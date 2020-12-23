Salgın nedeniyle zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan iş yerleri için anılan 30 Haziran tarihi, 31 Ocak 2021 olarak uygulanacak.
Aynı gazetede yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararıyla da 31 Aralık'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, 3134 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan iki aylık sürenin sonundan başlamak üzere 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler” dedi.
Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 31 Aralık tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; “Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek” diye konuştu
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN
Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.
Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.
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