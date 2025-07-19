Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de fabrikada gıda zehirlenmesi iddiası: 68 işçi hastanelik oldu | Son dakika haberleri

        İzmir'de fabrikada gıda zehirlenmesi iddiası: 68 işçi hastanelik oldu

        İzmir Kemalpaşa'daki Ege Seramik Fabrikası'nda gece vardiyasında çalışan çok sayıda işçi, yedikleri yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Polis, gıda zehirlenmesi şüphesiyle olayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:22 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fabrikada 68 işçi zehirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ege Seramik Fabrikası'nda gece vardiyasında çalışan onlarca işçi, yedikleri akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Kemalpaşa Devlet Hastanesine 68 işçinin rahatsızlıkları nedeniyle geldiği öğrenildi.

        Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Kemalpaşa ve Turgutlu Devlet Hastanelerinin yanı sıra İzmir'deki sağlık kuruluşlarına başvuran işçilerden bazıları ayakta tedavi edilirken, durumu kötü olanlar hastanede tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili fabrika yemeklerinden numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Polis ekipleri, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Neden yandık
        Neden yandık
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Habertürk Anasayfa