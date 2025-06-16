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        Haberler Ekonomi Otomobil İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti - Otomobil Haberleri

        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti

        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "İstanbul Park Pist yönetimi artık TOSFED'e geçti" dedi. Üçlertoprağı ihale ile ilgili olarak ise "Bakanlık mevcut ihaleyi iptal etmedi, eski kiracının açtığı dava sonucu danıştay kararı ile ihale iptal edildi. Dolayısı ile ihaledeki şartlar da ortadan kalktı. Artık pistte spor öncelikli bir anlayış hakim olacak" diye konuştu. TOSFED'in pisti 10 yıllığına kiraladığını ifade eden Üçlertoprağı "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasına kuruluna konsorsiyum bulunuyor. Tosfed piste kira bedeli ödeyecek. 10 yıldan sonra opsiyonlu olarak anlaşma imzalandı" dedi. TOSFED Başkanı ayrıca "Formula 1'i Türkiye'ye getirmek için çalışmalar sürüyor" diye de ekledi

        Giriş: 16.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:15
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        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın TOSFED yönetimine geçtiğini açıkladı.

        Üçlertoprağı "Bugün itibarıyla İstanbul Park pistinin işletmesini devraldık" derken "Pistin işletmesine talip olurken ciddi projeler hazırladık ve memleketimize katkı sağlamak adına çabaladık" diye ekledi.

        "Pistin altyapı sorunları var, bakımsızlıktan kaynaklı, ilk aşamada etüt çalışması yapacağız ve renovasyon süreci başlayacak" diyen TOSFED Başkanı "Tüm branşlarda organizasyonlara başlamak istiyoruz. Uluslararası yarış ziyaretleri olacak, bu sayıyı artırmak istiyoruz. Hobi amaçlı piste erişim konusunda sıkıntılar yaşanıyordu, pist günleri düzenlemeyi sürdüreceğiz bu kapsamda, sürdürülebilir ve ticari amaç gütmeden maliyetler neticesince kamunun erişimine açacağız" diye ekledi.

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        Üçlertoprağı basın toplantısında "Sponsorluk görüşmeleri devam ediyor pistin işletme maliyetlerini karşılamak adına, ticari kiralamalar ve işbirlikleri yapacağız. Otomotiv markalarıyla işbirlikleri ve gençlik aktiviteleri düzenlenecek. Uluslararası niteliklerde karting pisti inşa edeceğiz. Eskiden pistte listeler vardı, bu listelerde bazı isimler ve şirketler kara listeye alınarak piste erişimi engelleniyordu, biz de Tosfed olarak bu listedeydik. Ama biz pisti herkese açacağız, burası bir kamusal alandır. Togg’a ücretsiz olarka körfez pistini açtık ve otomobilin gelişimine destek olmak istedik, pistimiz başta Togg olmak üzere tüm otomotiv sanayisine açıktık" ifadelerini kullandı.

        "FORMULA 1'İ TÜRKİYE'YE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

        Üçlertoprağı ayrıca "Formula 1’i Türkiye’ye getirmek için çalışmalar sürüyor, biz Tosfed olarak bu sürecin yürütmesini devraldığımızda 2026 takvimi açıklanmıştı. Fakat takvime giren Madrid’in gerekli şartları sağlaması gerekiyor. Madrid’de pist inşası yeni başladı, süreci takipçisiyiz. Pandemi dönemindeki gibi ikame pist değil, kalıcı olarak uzun yıllar boyunca yarışlara ev sahipliği yapmak isteğimizi Formula 1 yönetimine aktardık" dedi.

        "BİR DAHA İHALE YAPILMAYACAK"

        Üçlertoprağı ihaleye yönelik ise "Bakanlık mevcut ihaleyi iptal etmedi, eski kiracının açtığı dava sonucu danıştay kararı ile ihale iptal edildi. Dolayısı ile ihaledeki şartlar da ortadan kalktı. Artık pistte spor öncelikli bir anlayış hakim olacak" diye konuştu. Üçlertoprağı ayrıca "Bir daha ihale yapılmayacak, buna benzer bir şey de olması beklenmiyor. TOSFED burayı kamu adına yönetecek" dedi.

        "TOSFED PİSTİ 10 YILLIĞINA KİRALADI"

        TOSFED'in pisti 10 yıllığına kiraladığını ifade eden Üçlertoprağı "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasına kuruluna konsorsiyum bulunuyor. TOSFED piste kira bedeli ödeyecek. 10 yıldan sonra opsiyonlu olarak anlaşma imzalandı" dedi.

        TOSFED Başkanı ayrıca "Devletimiz pisti spora iade etti, burada bir AVM, hayvanat bahçesi, otel (iptal edilen ihalede yer alan şartlar) gibi farklı sektörlerden işletmeler olmayacak" diye konuştu.

        "ESKİŞEHİR'DE PİST İNŞA EDİLECEK"

        TOSFED Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli ise Eskişehir'de pist inşa edileceğini ifade ederek "3.7 kmlik bir yarış pisti ve uluslararası karting pisti için sözleşme imzaladık. Yakında bununla ilgili detaylar paylaşılacak" dedi.

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