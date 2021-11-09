Iraklı asker zırhlı askeri araçla drift yaptı

AA

Irak’ın başkenti Bağdat'ta bir asker, Başbakan Mustafa Kazımi’nin evine saldırı sonrası artırılan güvenlik tedbirleri kapsamında bulunduğu caddede zırhlı askeri araçla drift yaptı.

Iraklı asker hakkında daha sonra Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'nca ceza verilerek soruşturma başlatıldı.

KAZIMİ'NİN BAĞDAT'TAKİ EVİ VURULMUŞTU

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların, 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri, Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.