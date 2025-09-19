Habertürk
        İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası' istinafta onandı

        İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası' istinafta onandı

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu

        Giriş: 19.09.2025 - 18:51 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:31
        İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası' istinafta onandı
        Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre; Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün olan cezanın hesap hatası nedeniyle duruşma yapılmaksızın 1 yıl 19 ay 15 gün hapis şekilde güncellenmesine hükmedildi. Kararda itiraz yolunun açık olduğu belirtilirken, kesin karar olmadığının altı çizildi. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat karara itiraz edeceklerini belirterek dosyanın Yargıtay’a gideceğini söyledi.

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi (istinaf), İmamoğlu'nun 2019'daki bir basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022'de "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek karar bağladığı dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

        İSPAT BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMENİN YERİNDE OLDUĞUNA KARAR VERDİ

        Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna karar verdi.

        Kararda, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde, TCK'nin 43/2-1 maddesinin uygulanması sırasında hesap hatası sebebiyle netice hapis cezasının "1 yıl 19 ay 15 gün hapis yerine 2 yıl 7 ay 15 gün hapis" olarak belirlenmesi suretiyle cezanın hesaplanmasındaki hata dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hatanın bulunmadığı kaydedildi.

        DAVA HAKKINDAKİ SON KARARI YARGITAY VERECEK

        Daire, istinaf başvurusunu Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine hükmetti.

        Onanan kararda, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK'nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına hükmedilmişti. Dava hakkındaki son kararı ise Yargıtay verecek.

        NE OLMUŞTU?

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, YSK Başkanlığı tarafından, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği yönünde suç duyurusu yapılması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtilmişti.

        İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek, "Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır." ifadesi yer almıştı.

        Bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılan iddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli şüphe seviyesine ulaşıldığı anlatılmıştı. İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI KARARI

        Davaya bakan Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022'deki duruşmada, sanık İmamoğlu'nu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, cezada indirim uygulamamıştı. Öte yandan kararda, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK'nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına hükmedilmişti. Kararın ardından cumhuriyet savcısı ile İmamoğlu'nun avukatları, yerel mahkemenin hükmüne itiraz ederek, dosyayı istinafa taşımıştı.

        Habertürk Anasayfa