Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Deveboynu açıklarında kaçak göçmenlerden yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlarda 62 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.