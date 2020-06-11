Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 45´inci kilometresinde meydana geldi. Seyit Deniz yönetimindeki plakasız motosiklet, önünde ilerleyen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen TIR´a arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası kaçan TIR sürücüsü ise Adıyaman'da polise teslim oldu.

Hayatını kaybeden Seyit Deniz'in cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.