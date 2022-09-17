Kuşburnu topluyordu! Yaban arılarının yuvasına bastı!

Samsun'un Yakakent ilçesinin Gündüzlü Mahallesi ormanlık alanda insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Hüseyin Çoban (58) ormanlık alanda kuşburnu toplarken farkında olmadan yabani arı yuvasına bastı.

Çok sayıda arının ayağını soktuğu Hüseyin Çoban arı sokmasına karşı alerjisinin olduğunu belirterek çevreden yadım istedi.

Yakınının yanına koştuğu Hüseyin Çoban, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.