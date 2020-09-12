Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı...

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle; "Futbol Takımımızın Süper Lig´in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF´nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın´da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."