Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeniden Mustafa Er’le anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Mustafa Er'e hayırlı olmasını temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. Mustafa Er, sezon başında da takımın başında yer almış ancak Adanaspor’la çıkılan ilk maç sonrası yönetimin tavrı sebebiyle istifa etmişti.