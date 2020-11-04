İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında toplanıyor. Toplantı bugün saat 12.30’da video konferans yöntemi ile yapılacak. Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmalar ele alınacak. Sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri değerlendirilecek.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınacak kararları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 14.00’te basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınını yavaşlatmak için tüm iş yerlerinin saat 22:00'den sonra kapatılacağını özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini açıkladı. Erdoğan, "Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir" dedi.
İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü Türkiye'de koronavirüs salgınında üç aydır artış eğiliminde. Vaka sayısı Ekim ayının ikinci yarısından bu yana 2 bin seviyesinin üzerinde seyrediyor.
'VAKALARIN YÜZDE 40'I İSTANBUL'DA'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 2 Kasım'da Twitter'da yaptığı açıklamada "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" yazmıştı.
Bakan Koca, 29 Ekim'deki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında çözüme en çok ihtiyaç duyulan konunun toplu taşıma olduğunu belirtti. İşverenlere de seslenen Bakan Koca, "esnek mesai sistemine geçmek için elinizden geleni yapın, şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışın" ifadelerini kullandı.
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