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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Nebati, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir." dedi.

Küresel salgın ve savaş ortamı nedneiyle oluşan enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın tüm dünyada enflasyona yol açtığını belirten Nebati, "Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"GELİRLERİ ARTIRACAĞIZ"

İklim koşulları ve tarımsal üretimdeki artışın enflasyondaki düşüşü olumlu etkileyeceğine vurgu yapan Nebati, "Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!" dedi.

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