Anadolu Efes: 104 - Galatasaray Nef: 77

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli

Anadolu Efes: Larkin 28, Micic 14, Bryant 13, Moerman 10, Dunston 14, Erten Gazi 6, Singleton 10, Buğrahan Tuncer 8, Egemen Güven 1, Ömer Can İlyasoğlu

Galatasaray Nef: Dee Bost 14, Trimble 10, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 11, Blackshear 9, Ndour 20, Canaan 5, Okben Ulubay, Canberk Kuş 6, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan 2, Ege Tan Yıldızoğlu

1. Periyot: 26-26

Devre: 51-42

3. Periyot: 81-53

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final beşinci ve son maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 104-77 yenerek seriyi 3-2 kazandı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, 2. dakika içinde 5-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Galatasaray, dış atışlardan bulduğu 3 isabetle 4. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 7-13. Kalan bölümde iki takım da pota altından skor üretti. Anadolu Efes, son saniyede kazandığı faul atışlarını Bryant ile sayıya çevirdi ve ilk periyot 26-26 beraberlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Larkin'in skorer oyunuyla etkili oldu. Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı basketlerle karşılık verdi. Lacivert-beyazlılar, Larkin'in isabetli dış atışıyla soyunma odasına 51-42 üstün gitti.

Üçüncü periyotta savunmada ve hücumda Galatasaray Nef'e büyük üstünlük kuran Anadolu Efes, milli basketbolcu Larkin'in peş peşe kaydettiği 3 sayılık basketlerle farkı açtı ve final çeyreğine 81-53 önde girdi.

Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 104-77 kazandı ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmanın 24. dakikasında Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, sağ ayak bileğinden sakatlandı. Saha içinde ilk tedavisi yapılan Micic, sağlık görevlileri eşliğinde kenara alındı.

İlk yarıda sakatlanan Galatasaray'ın milli oyuncusu Göksenin Köksal da müsabakaya devam edemedi.

FENERBAHÇE İLE 8. KEZ

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez play-off final serisinde karşı karşıya gelecek.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe Beko ile ikinci sırada bitiren Anadolu Efes, play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonunda bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'e ise 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor'a 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka'ya 3-1 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko ise 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.

FİNAL SERİSİNDE ANADOLU EFES ÜSTÜN

Anadolu Efes, ligde Fenerbahçe ile yaptığı 7 final serisinin 4'ünü kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe'ye 1992-1993'te 4-0, 2008-2009'da 4-2, 2018-2019'da 4-3 ve 2020-2021'de ise 3-0 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip ise Anadolu Efes'e 2006-2007'de 4-0, 2009-2010 ve 2015-2016'da ise 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.